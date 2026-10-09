Tiramani dopo l’incidente: «Ho pensato al peggio, felice di poterla raccontare»

Paolo Tiramani ringrazia tutti per la solidarietà dopo l’incidente stradale che lo ha coinvolto mercoledì 7 ottobre sull’autostrada ligure, nella zona di Genova Voltri. L’ex sindaco di Borgosesia ed ex deputato ha affidato ai social il suo primo racconto dopo lo schianto, citando le moltissime persone che gli hanno manifestato affetto e vicinanza.

Il post ha raccolto rapidamente più di 1200 reazioni e quasi 400 commenti. «Volevo ringraziare tutti, per l’affetto e la vicinanza dimostrata in queste ore», ha scritto Tiramani. Un pensiero è andato anche ai sanitari: «Ringrazio il personale dell’ospedale Evangelico di Voltri», dove è stato assistito dopo l’incidente.

«In pochi attimi ho pensato al peggio»

Nel suo messaggio Tiramani ha spiegato di aver riportato la frattura di una vertebra cervicale, oltre a dolori e contusioni in varie parti del corpo. Pur trattandosi di conseguenze importanti, l’ex sindaco si considera fortunato per come è andata, soprattutto ripensando alla dinamica dell’incidente.

«È stata una brutta esperienza, in pochi attimi ho pensato al peggio», ha raccontato. Poi ha aggiunto: «Ho una vertebra cervicale fratturata e un po’ di dolori e contusioni ovunque, per le quali mi ritengo fortunato». Parole che restituiscono la paura vissuta in quei momenti, quando l’auto ha iniziato a perdere stabilità.

L’auto fuori controllo sotto la pioggia

È stato lo stesso Tiramani a fornire una prima ricostruzione di quanto accaduto. Secondo il suo racconto, stava procedendo a velocità ridotta sotto una pioggia battente quando ha improvvisamente perso il controllo della vettura. L’auto avrebbe quindi iniziato a spostarsi da una corsia all’altra senza coinvolgere altri veicoli.

«La mia autovettura ha iniziato a carambolare», ha spiegato, fino a terminare la corsa in testacoda contro il guard rail. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente, circostanza che ha evitato conseguenze potenzialmente ancora più gravi per le persone che stavano percorrendo l’autostrada in quel momento.

Centinaia di messaggi di vicinanza

La notizia dell’incidente aveva suscitato immediata preoccupazione soprattutto a Borgosesia e in Valsesia, dove Tiramani è una figura molto conosciuta per la lunga attività politica e amministrativa. Nelle ore successive sono arrivati moltissimi messaggi di incoraggiamento, sia pubblicamente sui social sia attraverso contatti personali.

È stato proprio questo affetto a spingerlo a pubblicare un aggiornamento sulle proprie condizioni e sulla dinamica dello schianto. Il messaggio si conclude con poche parole che sintetizzano quanto vissuto: «Sono felice di poterla raccontare». Poi un ultimo, semplice ringraziamento rivolto a tutti coloro che gli sono stati vicini.

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