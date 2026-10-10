Cade da una scala durante il lavoro: operaio trasportato in codice rosso a Novara

Un operaio è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre, a Ceppo Morelli, in valle Anzasca. L’uomo stava lavorando all’interno di un edificio privato quando, per cause ancora da chiarire, è caduto da una scala per alcuni metri, riportando diversi traumi nell’impatto.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono stati inviati i soccorsi. Le condizioni del lavoratore sono apparse serie fin dalle prime valutazioni e si è reso necessario un intervento sanitario urgente. Restano da ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato alla caduta durante l’attività svolta nell’edificio.

Ambulanza ed elicottero per i soccorsi

A Ceppo Morelli sono arrivati gli operatori del 118 con un’ambulanza, mentre è stato fatto intervenire anche l’elicottero per velocizzare il trasferimento. Dopo le prime cure prestate sul posto, l’operaio è stato stabilizzato dai sanitari prima di essere affidato all’equipe incaricata del trasporto.

L’uomo è stato quindi trasferito in codice rosso all’ospedale di Novara per gli accertamenti e le cure necessarie. Ha riportato diversi traumi in seguito alla caduta e le sue condizioni vengono considerate gravi, anche se, secondo le informazioni disponibili, non risulterebbe in pericolo di vita.

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Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti anche i carabinieri, chiamati a effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica esatta della caduta e le condizioni in cui l’operaio stava svolgendo il proprio lavoro.

L’attenzione resta intanto concentrata sulle condizioni del ferito, ricoverato a Novara dopo il trasferimento in emergenza. L’incidente è avvenuto in un edificio privato e ulteriori verifiche potranno stabilire da quale altezza sia precipitato e che cosa abbia determinato la perdita di equilibrio.

Foto d’archivio

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