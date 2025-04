Schianto a quattro sulla 142 a Romagnano: strada bloccata per ore. LE FOTO

Schianto a quattro sulla 142 a Romagnano: strada bloccata per ore. Incidente sulla strada verso Borgomanero laghi, ci sono tre feriti.

Schianto a quattro sulla 142 a Romagnano: strada bloccata per ore

Traffico in tilt e lunghe code nel pomeriggio di ieri, domenica 6 aprile, all’uscita da Romagnano verso Borgomanero. Lungo la strada 142 sono entrate in collisione quattro auto, una Renault Kangoo, una Volkswagen Polo e una Mini, oltre a un’altra coivolta in modo più marginale. La dinamica dell’episodio non è ancora stata resa nota: sono stati i carabinieri della stazione di Romagnano a effettuare i rilievi del caso.

Tre auto sono comunque uscite pesantemente danneggiate dalla carambola, tant’è che hanno dovuto essere portate via dal carro-attrezzi.§

Tre persone al pronto soccorso

Sul posto anche i vigili del fuoco di Romagnano e il personale del 118, che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte. Al pronto soccorso di Borgomanero sono stati portati tre feriti, per fortuna pare nessuno in modo preoccupante.

Il tratto di strada interessata dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per circa due ore in attesa che arrivassero i soccorsi e che fossero ripristinate le condizioni di sicurezza. Per molti turisti era l’ora del rientro dopo una bella giornata trascorsa all’aperto. E in zona si sono formate lunghe colonne, soprattutto lungo il tratto alternativo per Maggiora, Boca e Cavallirio.

