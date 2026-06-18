Gaia all’Alpàa di Varallo: anche una voce pop-latina per la festa dei 50 anni

Gaia sarà in concerto all’Alpàa di Varallo martedì 14 luglio alle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele II. Come di consueto, l’annuncio è arrivato via social dagli organizzatori della manifestazione, principale evento dell’estate valsesiana, che nel 2026 celebra i suoi cinquant’anni con dieci serate di musica, spettacoli e grandi nomi.

La cantautrice Gaia Gozzi porterà a Varallo un repertorio capace di unire pop, ritmo latino e sonorità internazionali. Dai brani che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico, come “Chega” e “Cuore amaro”, fino ai lavori più recenti, la sua presenza arricchisce il calendario dell’Alpàa con una serata pensata per un pubblico ampio e trasversale.

Una carriera tra talent, Sanremo e successi

Nata a Guastalla nel 1997, Gaia ha cittadinanza italiana e brasiliana e porta nella sua musica una forte impronta multiculturale. Dopo il secondo posto a X Factor nel 2016, ha conquistato la vittoria ad Amici di Maria De Filippi nella stagione 2019-2020, imponendosi con una voce riconoscibile e uno stile personale.

Il successo è proseguito con album, tournée e partecipazioni importanti. Nel 2021 ha gareggiato al Festival di Sanremo con “Cuore amaro”, mentre negli anni successivi ha collaborato con diversi artisti della scena italiana. Tra i brani più popolari anche “Sesso e samba”, realizzato con Tony Effe, diventato uno dei tormentoni più forti dell’estate 2024.

La festa continua con un ultimo mistero

L’arrivo di Gaia conferma la volontà degli organizzatori di costruire un’edizione speciale per i 50 anni dell’Alpàa. Il concerto del 14 luglio si inserisce in un calendario che sta prendendo forma sera dopo sera, richiamando a Varallo migliaia di persone per uno degli appuntamenti più attesi della Valsesia.

Dopo questo annuncio, resta ancora da svelare solo cosa accadrà sabato 18 luglio, penultimo giorno della festa. L’attesa cresce, mentre il programma dell’Alpàa continua a completarsi con nomi capaci di parlare a generazioni diverse e di trasformare piazza Vittorio Emanuele II in un grande palco a cielo aperto.

Calendario parziale dei concerti dell’Alpàa 2026

Data Artista / evento Link Venerdì 10 luglio Revival anni ’90 clicca QUI Sabato 11 luglio Luca Dirisio e Paolo Meneguzzi clicca QUI Domenica 12 luglio Sergio Cortés, tributo a Michael Jackson clicca QUI Lunedì 13 luglio Nek clicca QUI Martedì 14 luglio Gaia clicca QUI Mercoledì 15 luglio Ron clicca QUI Giovedì 16 luglio Davide Van De Sfroos clicca QUI Venerdì 17 luglio Rkomi clicca QUI Sabato 18 luglio Da annunciare — Domenica 19 luglio Sal Da Vinci clicca QUI

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