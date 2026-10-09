BORGOSESIA – Il tempo torna più stabile a Borgosesia nella giornata di sabato 10 ottobre, grazie a un aumento della pressione atmosferica che favorirà il progressivo diradamento delle nubi sul Piemonte. Dopo la fase più instabile dei giorni precedenti, sulla Valsesia sono attesi cieli in prevalenza poco nuvolosi, senza precipitazioni previste. Il miglioramento sarà più evidente nel corso del pomeriggio, quando le schiarite diventeranno più ampie, mentre in serata il cielo tenderà a rasserenarsi ulteriormente. Le temperature saranno gradevoli nelle ore centrali, con una massima di 20°C, ma il risveglio sarà più fresco: la minima scenderà fino a 11°C. Il quadro meteorologico sarà quindi caratterizzato da una marcata differenza tra le prime ore della giornata e il pomeriggio, con condizioni favorevoli alle attività all’aperto e nessuna particolare criticità prevista.

Mattinata fresca con qualche nube residua

Le prime ore di sabato potranno essere accompagnate da nubi sparse, destinate però a lasciare progressivamente spazio a schiarite più ampie. Su Borgosesia e nelle aree circostanti non sono attese precipitazioni: la giornata si manterrà asciutta fin dal mattino. La temperatura minima di 11°C renderà le prime ore piuttosto fresche, soprattutto nelle zone meno urbanizzate della Valsesia e nelle aree più esposte al raffreddamento notturno. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. Nel complesso, la mattinata sarà caratterizzata da condizioni tranquille, con una nuvolosità residua che tenderà ad attenuarsi con il passare delle ore.

Pomeriggio più soleggiato e massima di 20°C

Il miglioramento sarà più evidente durante il pomeriggio, quando l’aumento della pressione favorirà cieli sereni o poco nuvolosi. A Borgosesia il sole potrà quindi farsi spazio con maggiore continuità, accompagnato da temperature più miti rispetto alle prime ore del giorno. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, offrendo condizioni gradevoli nelle ore centrali. L’assenza di precipitazioni e la progressiva diminuzione della nuvolosità contribuiranno a rendere il pomeriggio la fase più favorevole della giornata. Nel corso delle ore pomeridiane il vento tenderà a ruotare verso Sud, mantenendosi debole. Non sono previsti rinforzi significativi e la ventilazione non dovrebbe incidere in modo rilevante sulla percezione delle temperature.

Sera, cieli più aperti e condizioni stabili

In serata il tempo resterà stabile, con un ulteriore diradamento delle nubi. Il cielo tenderà a rasserenarsi, in linea con il miglioramento previsto su buona parte del Piemonte. Con il venir meno del soleggiamento, le temperature scenderanno gradualmente, riportando condizioni più fresche. Non sono previste piogge e non emergono segnali di un nuovo peggioramento significativo nelle ore serali.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 11 ottobre: il tempo dovrebbe mantenersi poco nuvoloso, con condizioni generalmente asciutte e una buona presenza di schiarite sulla Valsesia;

il tempo dovrebbe mantenersi poco nuvoloso, con condizioni generalmente asciutte e una buona presenza di schiarite sulla Valsesia; Lunedì 12 ottobre: la tendenza indica un quadro più variabile, con alternanza tra nubi e momenti più aperti;

la tendenza indica un quadro più variabile, con alternanza tra nubi e momenti più aperti; Martedì 13 ottobre: anche martedì il tempo dovrebbe restare variabile, con nuvolosità alternata a schiarite e un’evoluzione da seguire nei prossimi aggiornamenti.

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