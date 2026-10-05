BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per martedì 6 ottobre sarà caratterizzato da una giornata variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e nessuna pioggia prevista. Dopo le condizioni più stabili dei giorni precedenti, il passaggio di infiltrazioni umide sul Piemonte porterà una maggiore presenza di nuvolosità, senza però determinare un vero peggioramento sulla città. Il quadro meteorologico resterà quindi nel complesso tranquillo, anche se il cielo non sarà completamente sereno. A Borgosesia sono attese temperature comprese tra 13°C e 21°C, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 3175 metri. Non sono previste condizioni di particolare criticità e non risultano allerte meteo.

Mattino: nuvolosità irregolare e minima di 13°C

Le prime ore di martedì saranno caratterizzate da nubi sparse alternate a schiarite. Il cielo potrà quindi cambiare rapidamente aspetto, con momenti più coperti alternati ad aperture capaci di rendere la mattinata più luminosa. La temperatura minima scenderà fino a 13°C, facendo registrare valori decisamente più freschi rispetto alle ore centrali. Sarà quindi soprattutto l’inizio della giornata a presentare caratteristiche più autunnali. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. La ventilazione settentrionale resterà dunque poco significativa e non dovrebbe modificare in maniera sostanziale la percezione del clima. Nonostante la maggiore presenza di nubi sul territorio regionale, a Borgosesia il rischio di pioggia resterà assente.

Pomeriggio: schiarite e temperature fino a 21°C

Durante il pomeriggio il cielo continuerà a essere variabile, con nuvole alternate a schiarite. Le aperture potranno risultare anche piuttosto ampie in alcuni momenti, impedendo alla copertura nuvolosa di diventare persistente. Le temperature saliranno fino a una massima di 21°C, riportando il clima su valori ancora relativamente miti per la prima settimana di ottobre. Anche nelle ore centrali non sono attesi fenomeni precipitativi. I venti saranno deboli da Sud-Sudest, con una rotazione rispetto alle ore del mattino ma sempre su intensità contenute. Il pomeriggio si presenterà quindi come la fase più mite della giornata, con condizioni favorevoli anche per le attività all’aperto, pur in presenza di un cielo variabile.

Sera: ancora variabilità, ma nessuna pioggia

Con l’arrivo della sera non sono attesi cambiamenti particolarmente marcati. Il cielo continuerà a mostrare nubi sparse alternate a schiarite, mantenendo il carattere variabile della giornata. Il quadro regionale sarà invece più nuvoloso sui settori alpini. Sulle Alpi settentrionali la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio e successiva attenuazione in serata. Anche sulle Alpi occidentali e meridionali potranno comparire deboli fenomeni verso sera.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 7 ottobre: il tempo tenderà a peggiorare, con un aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge, in un contesto più instabile rispetto alla giornata di martedì;

il tempo tenderà a peggiorare, con un aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge, in un contesto più instabile rispetto alla giornata di martedì; Giovedì 8 ottobre: la situazione resterà ancora perturbata, con possibili piogge deboli e una maggiore presenza di nubi sul territorio della Valsesia;

la situazione resterà ancora perturbata, con possibili piogge deboli e una maggiore presenza di nubi sul territorio della Valsesia; Venerdì 9 ottobre: è atteso un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno di maggiori schiarite e un tempo progressivamente più soleggiato.

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