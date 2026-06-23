Fabrizio Moro a Varallo al posto di Ron: concerto il 15 luglio

Mercoledì 15 luglio alle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele II a Varallo, sarà Fabrizio Moro a esibirsi sul palco della cinquantesima edizione dell’Alpàa. Di fatto, il cantautore romano sostituirà Ron, costretto a fermare il proprio tour per motivi di salute. L’annuncio è arrivato nelle ore successive alla comunicazione dello stop dell’artista pavese, con l’organizzazione che è riuscita a individuare rapidamente un nome di primo piano della musica italiana per garantire al pubblico una serata di grande richiamo.

Una sostituzione lampo per salvare la serata

La rinuncia di Ron aveva inevitabilmente creato preoccupazione tra gli appassionati che attendevano il concerto del 15 luglio. L’artista ha infatti sospeso gli impegni live per ragioni legate alla salute, una decisione che ha portato all’annullamento di diverse date in programma.

L’Alpàa, però, ha reagito con grande rapidità. In tempi davvero ridotti è stato raggiunto l’accordo con Fabrizio Moro, consentendo alla manifestazione di mantenere invariato uno degli appuntamenti più attesi del cartellone. Una soluzione che conferma la capacità organizzativa dell’evento e la volontà di offrire al pubblico un programma di alto livello anche davanti agli imprevisti.

La voce delle storie vere

Se c’è un artista capace di trasformare emozioni e realtà quotidiana in canzoni, quello è Fabrizio Moro. Nel corso della sua carriera ha costruito un percorso artistico caratterizzato da testi profondi e diretti, capaci di affrontare temi sociali, fragilità personali e desiderio di riscatto.

Brani come “Pensa”, “Portami via”, “Libero” e “Non mi avete fatto niente” sono diventati punti di riferimento della musica italiana contemporanea. Proprio questa capacità di raccontare storie autentiche ha reso Moro uno degli artisti più apprezzati dal pubblico, capace di parlare a generazioni diverse con un linguaggio immediato e sincero.

Calendario parziale dei concerti dell’Alpàa 2026

Data Artista / evento Link Venerdì 10 luglio Revival anni ’90 clicca QUI Sabato 11 luglio Luca Dirisio e Paolo Meneguzzi clicca QUI Domenica 12 luglio Sergio Cortés, tributo a Michael Jackson clicca QUI Lunedì 13 luglio Nek clicca QUI Martedì 14 luglio Gaia clicca QUI Mercoledì 15 luglio Fabrizio Moro clicca QUI Giovedì 16 luglio Davide Van De Sfroos clicca QUI Venerdì 17 luglio Rkomi clicca QUI Sabato 18 luglio Da annunciare — Domenica 19 luglio Sal Da Vinci clicca QUI

L’attesa cresce per il 15 luglio

L’arrivo di Fabrizio Moro aggiunge ulteriore interesse a un’edizione particolarmente significativa dell’Alpàa, quella del cinquantesimo anniversario. Piazza Vittorio Emanuele II si prepara così ad accogliere una delle firme più importanti del cantautorato italiano in una serata che si annuncia intensa e coinvolgente.

L’ingresso resterà gratuito, nel solco della tradizione della manifestazione varallese. Per il pubblico sarà l’occasione di ascoltare dal vivo alcune delle canzoni più amate degli ultimi vent’anni e di vivere una serata speciale sotto il palco. E non è escluso che le sorprese per il programma dell’Alpàa non siano ancora finite: nuovi annunci potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Al momento manca solo di conoscere i dettagli della serata di sabato 18 luglio: potrebbe essere dedicata proprio ai 50 anni.

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