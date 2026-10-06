BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per mercoledì 7 ottobre cambia decisamente volto, con una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge per gran parte della giornata. L’arrivo di una circolazione depressionaria sul Piemonte porterà un netto aumento dell’instabilità, interrompendo la fase più asciutta e mite dei giorni precedenti. A Borgosesia sono previsti circa 6 millimetri di pioggia, mentre le temperature scenderanno sensibilmente: la massima sarà di 16°C, con una minima di 14°C. Il quadro sarà quindi tipicamente autunnale, con cielo chiuso, precipitazioni e temperature contenute. Nonostante il peggioramento, non sono previste allerte meteo per la città.

Mattino: cielo coperto e temperatura minima di 14°C

La giornata inizierà con cielo molto nuvoloso o coperto. Le possibilità di schiarite saranno limitate e il sole resterà sostanzialmente assente. La temperatura minima scenderà fino a 14°C, con un clima decisamente più fresco rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, senza particolari rinforzi. La ventilazione non sarà quindi l’elemento principale della giornata: saranno soprattutto la nuvolosità e l’umidità a caratterizzare il quadro meteorologico. Le prime precipitazioni potranno già interessare il territorio, inserendosi in un contesto destinato a rimanere perturbato anche nelle ore successive.

Pomeriggio: pioggia debole e massima di 16°C

Nel corso del pomeriggio il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, mentre le precipitazioni continueranno a interessare Borgosesia. Sono previsti complessivamente circa 6 mm di pioggia, con fenomeni generalmente deboli ma inseriti in un quadro regionale più instabile. La temperatura massima raggiungerà appena 16°C, un valore che segna un netto ridimensionamento rispetto al clima mite dei giorni precedenti. I venti saranno deboli da Nord, mantenendo una ventilazione contenuta. Il pomeriggio sarà quindi la fase più tipicamente autunnale della giornata, con cielo chiuso, pioggia e temperature basse per il periodo.

Sera: nuvole persistenti e possibile attenuazione dei fenomeni

In serata il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, mentre la situazione precipitativa potrebbe iniziare gradualmente ad attenuarsi. Il quadro regionale prevede infatti una progressiva diminuzione dei fenomeni dopo la fase più intensa del peggioramento. Sulle zone alpine e pedemontane, tuttavia, potranno ancora verificarsi rovesci localmente più intensi, anche a carattere temporalesco. A Borgosesia la tendenza sarà quindi verso una graduale attenuazione delle precipitazioni, ma senza un immediato ritorno del cielo sereno.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 8 ottobre: il tempo resterà nuvoloso, con la possibilità di piogge deboli e una situazione ancora influenzata dall’instabilità residua;

il tempo resterà nuvoloso, con la possibilità di piogge deboli e una situazione ancora influenzata dall’instabilità residua; Venerdì 9 ottobre: è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni soleggiate sulla Valsesia;

è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni soleggiate sulla Valsesia; Sabato 10 ottobre: la fase stabile dovrebbe proseguire, con tempo soleggiato e condizioni meteorologiche più favorevoli.

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