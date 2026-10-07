BORGOSESIA – Il tempo cambia a Borgosesia nella giornata di giovedì 8 ottobre, quando una circolazione depressionaria in approfondimento sul Piemonte porterà una maggiore instabilità anche sulla Valsesia. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge per l’intera giornata, con precipitazioni complessive stimate intorno ai 7 millimetri. Sarà dunque una giornata dal carattere decisamente autunnale, con poche possibilità di schiarite e temperature contenute. La massima prevista sarà di 17°C, mentre durante la notte e nelle prime ore del mattino la colonnina di mercurio scenderà fino a 13°C.

Mattinata con cielo coperto e prime precipitazioni

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da una situazione prevalentemente grigia. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con condizioni umide e possibilità di deboli precipitazioni. La perturbazione interesserà in modo più ampio il Piemonte, determinando un’estesa copertura nuvolosa sulle pianure e sulle aree pedemontane. A Borgosesia il vento sarà debole da Sud durante la mattinata, senza particolari rinforzi. La presenza delle nubi impedirà un significativo aumento delle temperature, mantenendo l’atmosfera fresca anche nelle ore centrali.

Pomeriggio, piogge deboli e instabilità in aumento

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà coperto e piovoso. Le precipitazioni potranno risultare più frequenti rispetto alla mattinata, in un contesto comunque caratterizzato da fenomeni generalmente deboli. Il passaggio perturbato sarà più evidente anche nelle zone pedemontane e montane della provincia di Vercelli. Sulle pedemontane piemontesi sono infatti previsti cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli in intensificazione durante il pomeriggio. A Borgosesia il vento tenderà inoltre a cambiare direzione, disponendosi da Nord-Nordest, mantenendosi comunque debole.

Sera, attenuazione dei fenomeni

Con il passare delle ore la perturbazione inizierà gradualmente ad attenuarsi. Le precipitazioni potranno quindi perdere intensità verso la sera, anche se la nuvolosità resterà ancora consistente. Il miglioramento sarà più evidente sulle aree alpine, dove sono previste schiarite dopo l’attenuazione dei fenomeni. Anche sulla Valsesia il passaggio piovoso tenderà progressivamente a esaurirsi, lasciando tuttavia un cielo ancora prevalentemente nuvoloso.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 9 ottobre: dopo il passaggio perturbato, il tempo tenderà a diventare più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e una generale attenuazione delle precipitazioni;

dopo il passaggio perturbato, il tempo tenderà a diventare più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e una generale attenuazione delle precipitazioni; Sabato 10 ottobre: la tendenza resta orientata verso condizioni variabili e con nubi sparse, senza il ritorno di una fase perturbata organizzata;

la tendenza resta orientata verso condizioni variabili e con nubi sparse, senza il ritorno di una fase perturbata organizzata; Domenica 11 ottobre: anche la giornata conclusiva della tendenza dovrebbe mantenere un quadro caratterizzato da nubi sparse e momenti più aperti, con condizioni nel complesso più tranquille rispetto a giovedì.

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